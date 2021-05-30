Приемная дочь Потапа Наташа Горовая откровенно рассказала о своей непростой борьбе за идеальную фигуру

23-летняя дочь бывшей жены Алексея Потапенко Ирины Горовой сохранила теплые отношения с приемным отцом даже после его развода с ее матерью. Сейчас девушка активно ведет блог в Инстаграм, где рассказывает о своей жизни.

Как пишет Politeka.net, свой новый пост Наташа посвятила борьбе с лишним весом.

«Безуспешные попытки похудеть с понедельника или challenge «30 дней планки» привели меня к выводу, что для развития самодисциплины мне комфортно ставить себе еженедельные цели. Маленькими шагами к большим результатам», - написала девушка.

Она составила себе план занятий на ближайшую неделю. Кроме того, девушка составила ряд целей, который должна достичь.

«За невыполнение любого из пунктов - 60 берпи кроме раннего подъёма, я пока не готова так рисковать своим здоровьем», - подытожила Горовая.

Она также поделилась своим черно-белым фото, на котором, судя по всему, позирует с бабушкой.

Ранее мы писали, что Наташа опубликовала в сторис Инстаграм кадры студенчества, на которых показала свою фигуру. На фото Горовая была в штанах и футболке, позируя перед зеркалом и демонстрируя подтянутую пятую точку.

Напомним, приемная дочь Потапа поразила внешностью на кадрах времен студенчества: "Можно себе позволить".

Также Politeka писала, что 23-летняя падчерица Потапа поразила новыми фото и откровением.

А еще Politeka сообщала, что приемная дочь Потапа взбудоражила своими ночными развлечениями.