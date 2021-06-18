Прийомна дочка відомого українського репера Потапа Наташа Горова показала, як розважається в басейні

23-річна дівчина продовжує підтримувати теплі стосунки з прийомним батьком навіть після його розлучення з її матір'ю, Іриною Горовою. Зараз Наташа активно займається налагодженням свого самостійного життя, а також не забуває вести свої сторінки в Instagram і Тікток. Як пише Politeka.net, цього разу Горова-молодша поділилася кумедним відео, на якому показала, як проводить час біля басейну.

На кадрах можна побачити, як дівчина занурюється у воду. На ній вже наскрізь мокра біла футболка, під якою видніється купальник. Наташа пірнає в басейн, а слідом за нею в воду відправляється її милий супутник: мопс, який бадьоро пливе до господині, змушуючи її закричати від несподіванки.

"Подивіться на це", - підписала кадри Горова.

У коментарях зазначили, що улюбленець просто хвилюється за свою господиню.

"Переживає за тебе", "красуня", - пишуть підписники дівчини.

Раніше ми писали, що Наташа опублікувала кілька архівних фото, на яких постала ще зовсім маленькою на руках у батька.

Зазначимо, що її рідний батько – музикант Юрій Горовий. Потап зізнавався, що хоч і вважав Наташу своєю дитиною, однак, замінити їй справжнього батька не намагався.

Нагадаємо, прийомна дочка Потапа показала, як виглядає її справжній батько і екс-чоловік Горовий: "улюблений гном".

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