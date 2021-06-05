Дочь известного украинского продюсера Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая показала, как приводит себя в форму
Девушка в своем Инстаграм показывает, как тренируется, чтобы привести себя в форму, пишет Politeka.net. Наташа упражняется, и у нее вырисовываются рельефы, которым можно позавидовать.
На новых кадрах в сторис блогерша, у которой в Инстаграм 30,5 тысяч подписчиков, записала, как тренируется. Она приседала и отжималась.
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"Разминку перед пробежкой сделала. 15 приседаний, 15 приседаний с выпрыгиваниями, 15 берпи. Можно уже не бежать", - написала Горовая, но все же пробежала четыре километра.
Позже падчерица Потапа опубликовала архивное фото, сделанное на Мальдивах в 2019 году. Красотка предстала в алом бикини, подставив упругие формы солнцу. Видно, в какой прекрасной форме девушка, решившая не останавливаться на достигнутом.
На других кадрах, сделанных недавно - Горовая устроила экстрим на серфе.
"Я скоро вернусь... Уииии", - написала она.
Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.
Напомним, украинский рэпер Потап женился в 2000 году на Ирине Горовой, у которой от предыдущих отношений уже была дочь, Наташа. Артист воспитывал девочку, как родную.
После расставания с Ириной у всех остались дружеские отношения.
"Мы родственники не по крови, а родственники по любви. Я радуюсь ее успехам", - поделился Потап о Наташе Горовой в одном из интервью.
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