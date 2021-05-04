Дочь известного украинского продюсера Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая дала хейтерам неплохой ответ

Украинский рэпер Потап женился в 2000 году на Ирине Горовой, у которой от предыдущих отношений уже была дочь, Наташа, пишет Politeka.net. Оба занялись воспитанием девочки, а позже на свет появился общий ребенок - Андрей.

И хотя супруги уже развелись, Наташа Горовая считается приемной дочерью рэпера и поддерживают оношения.

Молодая девушка активный пользователь социальной сети Инстаграм. Сейчас у нее 30,5 тысяч подписчиков. Красотка делится с поклонниками яркими моментами своей жизни. Так, в этот раз она потрясла новым откровенным признанием для хейтеров.

На кадрах в сторис юная блогерша написала свои мысли о том, что хейтеров воспринимает с улыбкой.

"Ребят, смотрю на ваш хейт с улыбкой (это не пример негатива, просто обращаюсь ко всем хейтерам). Вы такие слабые духом, чтобы сказать мне это в лицо - все, на что вы способны - писать чушь с фейковых аккаунтов. Неужели чужая жизнь важна для вас больше своей? Я рада, что мой характер не позволяет мне воспринимать ваш негатив близко к сердцу. Даже во времена, когда вы звонили мне и желали смерти в трубку - даже тогда я просто улыбалась", - написала она.

А в другом кадре красотка показала, как в бабушки в гостях кушает белки с паски.

Недавно девушка призналась, что похожа на своих родных бабушек заразным и веселым смехом.

Напомним, приемная дочь Потапа наконец призналась, куда делся ее парень: "Сидели, разговаривали - и решили..."

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