Приемная дочь известного украинского рэпера Потапа Наташа Горовая показала, как развлекается в бассейне

23-летняя девушка продолжает поддерживать теплые отношения с приемным отцом даже после его развода с ее матерью, Ириной Горовой. Сейчас Наташа активно занимается налаживанием своей самостоятельной жизни, а также не забывает вести свои странички в Инстаграм и ТикТок. Как пишет Politeka.net, на этот раз Горовая-младшая поделилась забавным видео, на котором показала, как проводит время у бассейна.

На кадрах можно увидеть, как девушка окунается в воду. На ней уже насквозь мокрая белая футболка, под которой виднеется купальник. Наташа ныряет в бассейн, а следом за ней в воду отправляется ее милый спутник: мопс, который бодро плывет к хозяйке, заставляя ее закричать от неожиданности.

«Посмотрите на это», - подписала кадры Горовая.

В комментариях отметили, что любимец просто волнуется за свою хозяйку.

«Переживает за тебя», «Красотка», - пишут подписчики девушки.

Ранее мы писали, что Наташа опубликовала несколько архивных фото, на которых предстала еще совсем маленькой на руках у отца.

Отметим, что ее родной отец – музыкант Юрий Горовой. Потап признавался, что хоть и считал Наташу своим ребенком, однако, заменить ей настоящего отца не пытался.

Напомним, приемная дочь Потапа показала, как выглядит ее настоящий отец и экс-муж Горовой: "Любимый гном".

Как сообщала Politeka, приемная дочь Потапа в уличном образе не сдержала чувств рядом с любвеобильным красавцем.

Также Politeka писала, что приемная дочь Потапа в алом бикини подставила упругие формы солнышку и устроила экстрим: "Я скоро вернусь...".