Прийомна дочка Потапа Наташа Горова в компанії свого кумедного друга розповіла про важливі досягнення

23-річна дочка колишньої дружини Олексія Потапенка Ірини Горової останнім часом активно стежить за своїм тілом. Дівчина приділяє особливу увагу тренуванням і періодично розповідає про них у соцмережах. Як пише Politeka.net, цій темі вона присвятила новий пост на своїй сторінці в Instagram.

Так, Наташа розповіла про свої досягнення за минулий день.

"Сходила на тренування з боксу.

почала підготовку до забігу з перешкодами - 10 км

не відмовилася від солодкого.

відчуваю себе знову 19-річною дівчинкою, яка повертається в режим спортзалу.

щаслива", - написала дівчина.

Цей пост вона супроводила фотографіями, на яких обіймає велелюбного мопса. Горова одягнена в простий повсякденний наряд, а на її обличчі непомітно косметики. На фото дівчина намагається поцілувати собаку, а та у відповідь облизує її обличчя, змусивши Наташу посміхнутися і заплющитися.

Підписники дівчини відреагували на її пост.

"Ти-мій мотиватор", "боже, як же я тобою надихаюся", "солодкі", "Наташа, ти найкрасивіша", - пишуть люди.

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Вона склала собі план занять на найближчий тиждень. Крім того, дівчина склала ряд цілей, які повинна досягти.

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