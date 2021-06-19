Певица Мишель Андраде, которая стала новой ведущей трэвел-программы "Орел и решка", обескуражила отважным поступком

24-летняя подопечная продюсера Потапа опубликовала свежие кадры у себя в микроблоге в Инстаграм, рассказав о своих приключениях в экзотических Эмиратах, передает Politeka.net.

Так, девушка вместе со съемочной командой "Орла и решки" побывала в Дубае, где исполнила свою заветную мечту, а также обзавелась новым необычным "другом" - белым львом.

"Дубай!!! О май гад!!! Тут сбылась одна моя очень Крейзиии мечта! Я прыгнула с парашютом!!! Это было страшно, очень! Поначалу чувствовала себя очень спокойно, но когда мы начали все выше и выше подниматься, почувствовала как сердце бьется быстрее и быстрее, я начала волноваться и переживать! Но на счёт 1,2... и я уже стремительно падаю вниз! Такое количество бабочек в животе, я ещё не ощущала никогда! Тебя нечего не держит, ты хочешь хвататься за все возможное, но ты просто падаешь как мешок картошки вниз! И единственное, что остаётся делать, это кайфовать! Наслаждаться и пытаться дышать 😂🙌🏽 PS: как вам мой белый пушистый друг🙌🏽", - рассказала Мишель.



Пользователи с энтузиазмом обсудили увиденное:

"Класс🔥с удовольствием посмотрю выпуск!❤️❤️"

"Мишелька пусть все твои мечты сбываются😍"

"Это круто очень что сбылась такая драйвовая мечта!🌟😊Пушистик обалденный😄🔥настоящий лапочка😄🔥"

"Ой какая киса😍🔥"

"А в выпуске не показали прыжок. Ну главное что сама кайфанула. Один только белый гелик чего стоит😁😁"

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