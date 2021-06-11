Бывший парень певицы Мишель Андраде Никита Ломакин рассказал условие выпуска своего хита

После участия в популярных проектах "X-Фактор" и "Голос країни 11" Ломакин заработал большую популярность, пишет Politeka.net. Сейчас артист записывает новые хиты, о чем сообщает в своем Инстаграм.

Так, в видео артист исполнил кусок нового трека, засветив рядом с собой фигуристую девушку. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На кадрах Ломакин позирует сидя в кресле, на нем - рубашка, а волосы были под обручем.

"Выпущу новый трек, когда вы все заслушаете «суку» 🧟‍♂️ #альбомэйфория", - написал певец.

За час публикация собрала более 1000 просмотров и много комментариев.

"The Weekend, если бы он был тобой🔥🔥🔥", "Ты супер 🤩🔥", "Хорошо хоть что новый трек не skoro 🤣🤣", "Интригует ❤️ альбом похоже просто 💧🤤", "Круто🔥", "Каеффф😍", "Бомбезно 🔥🔥🔥🔥 Ты лучший 💕💕🔥", "Никит❤❤ просто красавчик", "Не сиди, как депутат 😂👌🏼", "Давай ща выпускай 🤪😁", "Никита, это лучший трек😍 просто супер😍❤️ думаю Дан с Тиной тобой гордятся😂🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Никита Ломакин и Мишель Андраде познакомились на шоу "X-Фактор", когда были подростками. Между артистами вспыхнули чувства и они встречались пять лет.

Однако в итоге пара рассталась. Певец считает, что, возможно, он бы не расстался с экс-возлюбленной, если бы они повстречались в другом возрасте.

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