Бывший парень известной певицы Мишель Андраде, участник последнего сезона «Голоса країни» Никита Ломакин поделился эксклюзивными кадрами со съемок нового клипа

Как сообщает Politeka.net, 23-летний Никита Ломакин покорил зрителей вокального шоу, однако до финала добраться не сумел, несмотря на расположение Тины Кароль. Впрочем, парня это не остановило, и он продолжил творить. Судя по анонсам артиста, у него большие планы на будущее.

На свежем фото он позировал с молодым парнем в рабочей обстановке. Ломакин удивил видом с перебитым носом и искусственной рукой. Судя по всему, в клипе он будет играть довольно интересную роль.

«А это, кстати, @shapxo) Можете не верить, но ему 21, и это он снял мне клип на трек «Сука».. у меня очень приятная чуйка по поводу будущего украинского шоубизнеса.. ребята.. обращаюсь к молодежи.. не бойтесь создавать.. не бойтесь творить.. вы можете все.. главное оставайтесь хорошими людьми..) пора вылазить», - отметил Никита.

В комментариях ему оставили массу приятных слов.

«Какой красавчик», «Должно быть интересно», «Отличная работа, слушаю трек и жду новых работ», «И трек, и клип, и смысл просто неотразимы», - пишут пользователи сети.

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