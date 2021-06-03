Колишній хлопець співачки Мішель Андраде Микита Ломакін опублікував анонс кліпу, в якому пускає собі кров

Як повідомляє Politeka.net, учасник "Голосу країни" і колишній коханий співачки Мішель Андраде Микита Ломакін часто радує публіку цікавими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так нещодавно зірковий красень опублікував у своєму мікроблозі криваве відео.

"04.06.21", - такий підпис додав Ломакін, швидше за все, це дата виходу кліпу.

Як видно, Микита на відео схожий на зомбі, він пускає собі кров, а потім його показують лежачим в калюжі крові обличчям до землі. Його волосся теж торкаються крові. Красунчик не дивиться в об'єктив, він сумно дивиться на кров з прочиненим ротом. Микита Ломакін готує вихід нового перформансу.

Шанувальники тут же почали коментувати уривки кліпу, засинаючи хлопця компліментами і захопленими словами.

"Занадто шикарно", " це прям як трейлер до фільму-бомба💣", " Ужастики на ніч", "Ого!", " оаоаооаооа😍😍😍 ", "🔥🔥🔥 Wow!", "Вааааааау", "з фанатом", " опис таке ж прекрасне як і ти😌 ", " Пффффф 🚀 🚀 ", "Це буде, розрив !!!🔥🔥🔥 ", " Чекати😍 ", " ТОВ дааа🔥", "коли" батько " дракула ахахпх 🔥 🔥 🔥 ",- пишуть шанувальники в коментарях до фото.

Нещодавно Ломакін опублікував серію знімків, на яких лежав у калюжі крові.

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