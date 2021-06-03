Бывший парень певицы Мишель Андраде Никита Ломакин опубликовал анонс клипа, в котором пускает себе кровь
Как сообщает Politeka.net, участник "Голоса країни" и бывший возлюбленный певицы Мишель Андраде Никита Ломакин часто радует публику интересными публикациями на своей странице в Instagram. Так недавно звездный красавчик опубликовал в своем микроблоге кровавое видео.
"04.06.21", - такую подпись добавил Ломакин, скорее всего, это дата выхода клипа.
Как видно, Никита на видео похож на зомби, он пускает себе кровь, а потом его показывают лежащим в луже крови лицом к земли. Его волосы тоже касаются крови. Красавчик не смотрит в объектив, он печально смотрит на кровь с приоткрытым ртом. Никита Ломакин готовит выход нового перформанса.
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Поклонники тут же принялись комментировать урывки клипа, засыпая парня комплиментами и восторженными словами.
"Слишком шикарно", "Это прям как трейлер к фильму - бомба💣", "Ужастики на ночь", "Ого!", " оаоаооаооа😍😍😍 ", "🔥🔥🔥 Wow!", "Вааааааау", "С фанатом", "Описание такое же прекрасное как и ты😌 ", " Пффффф🚀🚀 ", "Это будет, разрыв !!!🔥🔥🔥 ", " Ждём😍 ", " Ооо дааа🔥", "Когда "отец" дракула ахахпх 🔥🔥🔥 ", - пишут поклонники в комментариях к фото.
Недавно Ломакин опубликовал серию снимков, на которых лежал в луже крови.
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