Колишній хлопець співачки Мішель Андраде Микита Ломакін вразив шанувальників, записавши нове відео

Артист став відомий завдяки своїй участі в шоу "X-Фактор", а потім на "Голос країни 11", пише Politeka.net. До слова, саме на першому проекті він познайомився з майбутньою зіркою Мішель Андраде. На той момент обидва були підлітками. Пара зустрілася п'ять років.

Зараз обидва будують свої сольні кар'єри, і діляться кадрами в соцмережах. Так, на сторінку Instagram Ломакіна вже підписані 28,5 тисяч користувачів мережі. Співак опублікував відео, на якому заспівав при кольоровому освітленні. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

"Вже завтра) #suka", - написав співак.

Артист посміхався, викликавши бурхливу реакцію користувачів мережі.

"Ну пупсик ж 😂 🔥 ", " закохуюся в тебе і цей трек все сильніше" ," це рай для вух😍 😍 😍", "це шедевр 😍 😍 😍 😍 чекаю не дочекаюся коли зможу послухати всю пісню", " трек шикарний як і ти😍 🔥", " Нік!!! Це просто бомба🔥🔥🔥", "❤️❤️❤️❤️в саме серце🔥 🔥 🔥 🔥 дуже крутий, качовий трек! 👏 👏 👏 😍 ", "О-о-дуже красиво🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥😉", "Трек гарматний, чекаю не дочекаюся коли вийде🎶 😍 🔥 💫 💥", "вогонь", "кайф🔥 🔥 🔥 🔥 🔥", "далі більше і краще. Ми з тобою😍❤️❤️❤️", !Український Weeknd або ж Michele Morrone!," - написали шанувальники.

Зазначимо, причиною розставання з Мішель Андраде Микита Ломакін вважає надмірні ревнощі і незрілість. Співак вважає, що, можливо, він би не розлучився з екс-коханою, якби вони зустрілися в іншому віці.

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