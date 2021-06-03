Бывший парень певицы Мишель Андраде Никита Ломакин впечатлил поклонников, записав новое видео

Артист стал известен благодаря своему участию в шоу «X-Фактор», а затем на "Голос країни 11", пишет Politeka.net. К слову, именно на первом проекте он познакомился с будущей звездой Мишель Андраде. На тот момент оба были подростками. Пара повстречалась пять лет.

Сейчас оба строят свои сольные карьеры, и делятся кадрами в соцсетях. Так, на страницу Инстаграм Ломакина уже подписаны 28,5 тысяч пользователей сети. Певец опубликовал видео, на котором спел при цветном освещении. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

"Уже завтра) #suka", - написал певец.

Артист улыбался, вызвав бурную реакцию пользователей сети.

"Ну пупсик же 😂🔥", " влюбляюсь в тебя и этот трек всё сильнее", "это рай для ушей😍😍😍", "Это шедевр😍😍😍😍 жду не дождусь когда смогу послушать всю песню", "трек шикарный как и ты😍🔥", "Ник!!! Это просто бомба🔥🔥🔥", "❤️❤️❤️❤️в самое сердце🔥🔥🔥🔥 очень крутой, качевый трек! 👏👏👏😍", "О-о-очень красиво🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥😉", "Трек пушечный, жду не дождусь когда выйдет 🎶😍🔥💫💥", "Огонь", "Кайф 🔥🔥🔥🔥🔥", "Дальше больше и лучше. Мы с тобой😍❤️❤️❤️", " Украинский Weeknd или же Michele Morrone", - написали поклонники.

Отметим, причиной расставания с Мишель Андраде Никита Ломакин считает чрезмерную ревность и незрелость. Певец считает, что, возможно, он бы не расстался с экс-возлюбленной, если бы они повстречались в другом возрасте.

Напомним, Мишель Андраде удачно подчеркнула фигуру узким топом и необычными джинсами

А еще Politeka писала, что экс-бойфренд Мишель Андраде и звезда "Голосу країни" Ломакин напугал окровавленной головой

Также Politeka сообщала, что подопечная Потапа Мишель Андраде в платье с эффектным разрезом показала свою гордость