Колишній хлопець співачки Мішель Андраде Микита Ломакін показав чарівне фото з пухнастим котиком

Як повідомляє Politeka.net, учасник "Голосу країни" і колишній коханий співачки Мішель Андраде Микита Ломакін часто радує публіку яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так нещодавно зірковий красень показав у своєму мікроблозі дивовижне фото, на якому позує з милим пухнастим котиком на руках.

Як видно, Микита відображений у світлій кімнаті біля вікна. Перед камерою він з'явився в стильному образі - на ньому біла футболка і оригінальна пов'язка на голові. Красунчик не дивиться в об'єктив, він ніжно притискає до себе пухнастого кота.

Ломакін не підписав фотографію, зате шанувальники тут же почали коментувати знімок, засинаючи хлопця і його котика компліментами і захопленими словами. "Мої коти", "Класний котик, як звуть?", "Тільки через кота...", "З фанатом", "Це красиво", "Два котики", "Милий кіт", "На якому ринку продають таких котів?", "Це ми, два коти", "Ну чисто заради котика, а якого, думай сам", "Волохатик який, ммммм, наречений або наречена?", "Як звуть котика?", "Красунчик", "Флешка, це ти?", "Два красивих чудових котика", - пишуть шанувальники в коментарях до фото.

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