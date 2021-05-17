Бывший парень певицы Мишель Андраде Никита Ломакин показал очаровательное фото с пушистым котиком

Как сообщает Politeka.net, участник "Голоса країни" и бывший возлюбленный певицы Мишель Андраде Никита Ломакин часто радует публику яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так недавно звездный красавчик показал в своем микроблоге удивительное фото, на котором позирует с милым пушистым котиком на руках.

Как видно, Никита запечатлен в светлой комнате у окна. Перед камерой он появился в стильном образе – на нем белая футболка и оригинальная повязка на голове. Красавчик не смотрит в объектив, он нежно прижимает к себе пушистого кота.

Ломакин не подписал фотографию, зато поклонники тут же принялись комментировать снимок, засыпая парня и его котика комплиментами и восторженными словами. "Мои коты", "Классный котик, как зовут?", "Только из-за кота…", "С фанатом", "Это красиво", "Два котика", "Милый кот", "На каком рынке продают таких котов?", "Это мы, два кота", "Ну чисто ради котика, а какого, думай сам", "Волосатик какой, ммммм, жених или невеста?", "Как зовут котика?", "Красавчик", "Флэшка, ты ли это?", "Два красивых чудных котика", - пишут поклонники в комментариях к фото.

Напомним, что осунувшийся экс-бойфренд Мишель Андраде Ломакин напугал изможденным видом: "Я похудел, потому что...".

Как сообщала Politeka, экс-возлюбленный Мишель Андраде Ломакин показал свою новую пассию-блондинку: "Не прогадал".

Также Politeka писала, что экс-возлюбленный Мишель Андраде Ломакин засветился с красоткой в прозрачном наряде: "Нечто большее чем…".