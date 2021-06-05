Бывший парень певицы Мишель Андраде, участник последнего сезона «Голоса страны» Никита Ломакин презентовал свой новый клип

Как сообщает Politeka.net, Ломакин прославился в очень юном возрасте, когда засветился в шоу «X-Фактор». В этом году он принял участие в "Голос країни 11". К слову, именно на первом проекте он познакомился с будущей звездой Мишель Андраде. На тот момент оба были подростками.

На днях Никита Ломакин представил свой новый клип, который для него снял молодой клипмейкер. На первых же кадрах анонса в клипе артиста предстали полуобнаженные девушки.

«Премьера», - подписал видео артист.

В комментариях видео-работу раскритиковали. Впрочем, нашлись и те, кому клип понравился.

«Психоделика прям. Я бы такое почитала))) все же заметили Светика?», «То чувство когда у Никиты Ломакина клип круче чем у многих украинских топ звезд», «Липкий мальчик, который пытается кричать о том, что он уже мужчина. Клип дорогой, но песня не понятно для кого», «На Свете - образ Тины Кароль из клипа Скандал!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что в вокальном шоу Ломакин был в команде Тины Кароль, но до финала он не дошел.

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