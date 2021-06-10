Известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, предстала в неожиданном амплуа

Артистка плотно занимается развитием своей сольной карьеры, сообщает Politeka.net. Певица довольно популярна, и поэтому становится частой гостьей различных шоу.

В частности, красотка примерила необычное для себя "амплуа" в новом шоу "Improv Live Show".

Суть программы - импровизация комиков, которые без сценария и заготовок должны насмешить зрителей. Так, в этот раз на проект пришла Мишель, которая стала реквизитом для одного из юмористов. Последний должен был как-то использовать артистку в своей импровизации.

В частности, артистка выступала в качестве предметов. В одной из сценок комик перевернул подопечную Потапа, которая в результате повисла вниз головой на сцене, а тот делал вид, что заметает ею пол.

"Метелочка, тебе респект", - вмешался ведущий Александр Педан, остановив импровизацию юмориста.

За день публикация собрала много лайков и комментариев. Видео получило разную реакцию.

"Мишель такая красивая, что Ломакин (был) самый счастливый парень в Киеве.. 👌👍😉😊", "Обожаю эту передачу смотреть. Она такая прикольная и смешная", "Метелочка и пуфик😅", "Только в Украине возможно из самой красивой девушки сделать метлу, облапать, поставить на место и посмеяться над всем этим!", - написали пользователи сети.

Напомним, Подопечная Потапа Мишель Андраде в белоснежном платье поделилась радостным известием: "Завораживающая ты".

Как сообщала Politeka, Растрепанная подопечная Потапа Мишель Андраде показала свое разочарование: "Я час ровняла...".

Также Politeka писала, Мишель Андраде удачно подчеркнула фигуру узким топом и необычными джинсами: "Обожаю эту девочку!".