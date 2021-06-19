Известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, показала себя и рассказала о паузе в творчестве
Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде не так давно выпустила новый альбом, а сейчас стала ведущей "Орла и Решка". И тут фанаты стали переживать, что красотка может перестать заниматься творчеством некоторое время, поэтому Мишель решила ответить сразу всем:
"Часто слышу от знакомых и в Директ пишут! сделала ли я паузу в творчестве.
Нет! Нет и ещё раз нет
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Сейчас в поездках ся часто пишу тексты новых песен в воздухе ииии Очень скоро ждите сингл", - написала красотка под фото.
Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:
"Мишель, мы хотим новых песен", "Так держать", "Скоро ли будут концерты?", "Надеюсь, что ты будешь этим летом в Одессе с концертом", "Ждем бомбу от тебя", "Ты крутая", "Так держать".
Сообщалось, что известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, потрясла пластикой рядом со своим коллегой.
В своем Инстаграм певица опубликовала видео, на котором она пластично двигалась, шевеля бедрами на сцене рядом с украинским рэпером T-Fest. Мишель вместе с исполнителем спела песню "PAPI".
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