Известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, показала себя и рассказала о паузе в творчестве

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде не так давно выпустила новый альбом, а сейчас стала ведущей "Орла и Решка". И тут фанаты стали переживать, что красотка может перестать заниматься творчеством некоторое время, поэтому Мишель решила ответить сразу всем:

"Часто слышу от знакомых и в Директ пишут! сделала ли я паузу в творчестве.

Нет! Нет и ещё раз нет

Сейчас в поездках ся часто пишу тексты новых песен в воздухе ииии Очень скоро ждите сингл", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Мишель, мы хотим новых песен", "Так держать", "Скоро ли будут концерты?", "Надеюсь, что ты будешь этим летом в Одессе с концертом", "Ждем бомбу от тебя", "Ты крутая", "Так держать".

Сообщалось, что известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, потрясла пластикой рядом со своим коллегой.

В своем Инстаграм певица опубликовала видео, на котором она пластично двигалась, шевеля бедрами на сцене рядом с украинским рэпером T-Fest. Мишель вместе с исполнителем спела песню "PAPI".

Напомним, экс-бойфренд Мишель Андраде Ломакин поразил новым видео с фигуристой девушкой

А еще Politeka писала, что подопечная Потапа Андраде повисла на сцене вниз головой, вмешался Педан

Также Politeka сообщала, что экс-бойфренд Мишель Андраде Ломакин сделал печальное признание



