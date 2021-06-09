Бывший парень известной певицы Мишель Андраде, участник последнего сезона «Голоса країни» Никита Ломакин поделился откровением с украинцами

Как сообщает Politeka.net, 23-летний Никита Ломакин покорил зрителей вокального шоу, однако до финала добраться не сумел, несмотря на расположение Тины Кароль. Впрочем, парня это не остановило, и он продолжил творить. Судя по анонсам артиста, у него большие планы на будущее.

Ломакин в новом посте на своей странице в Инстаграм рассказал о своих творческих муках.

«Я очень долго пытался подобрать формулу, которая в итоге должна была мне помочь понять кто я в этом мире, не ошибся ли я в выборе музыки.. хороший я человек или просто хочу им быть.. Я смешивал, анализировал, экспериментировал.. И то, что получалось меня не до конца устраивало.. Я не понимал в чем дело.. Почему то, что я делаю мне же и не нравится? Я чувствовал в себе потенциал, но вера покидала меня каждый раз, когда что-то извне заставляло меня играть по чужим для меня правилам…», - признался артист.

И со временем ему все удалось.

«Когда сил терпеть не осталось, я случайно заметил одну вещь.. По жизни я всегда все творил под своим авторским соусом.. и на любой вопрос имею в голове свой ответ.. Меня практически невозможно заставить поменять мнение.. Я все равно видел и вижу мир по-своему.. То есть я всегда был кем-то?.. ВАУ!» - поделился певец.

Ломакин добавил, что только сейчас начал по-настоящему кайфовать от жизни.

«Когда вы услышите альбом «Эйфория» вы поймёте о чем я говорю.. мне очень здорово.. Хочу, чтобы и вам было так же», - отметил он.

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