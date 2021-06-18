Блогер из Днепра Кирилл Макашов, ставший ведущим трэвел-программы "Орел и решка", удивил откровением

Как известно, Макашов и его напарница, певица Мишель Андраде стали ведущими очередного сезона «Орел&Решка. Земляне» на Новом канале. Эфиры стартовали 5 июня, а сами съемки, конечно, велись немного ранее.

Макашов рассказал, с каким трудностями ему пришлось столкнуться, когда отправился в путешествие с красоткой Андраде. В частности, звезда признался, что его сильно ревновала возлюбленная. Со своей девушкой Аленой молодой человек встречается менее года, но за это время они редко расставались, а тут сразу и приключение, и шикарная брюнетка замаячила на горизонте.

"Сначала Алена действительно ревновала. Не знала, чего ожидать, и как это все будет, потому что мы с ней особо не расставались. Так как встречаемся не так давно — меньше года — все время находились вместе. А сейчас между нашими встречами долгие промежутки — видимся примерно неделю в месяц, — поделился Макашов — Первое время было очень тяжело — она ревновала, плакала, что я уехал. Но сейчас все отлично. Когда вернулся впервые, она увидела, что все хорошо — я не пытаюсь звездиться, не меняюсь".

О девушке Макашова известно, что она - художественная гимнастка, которая сейчас переквалифицировалась в воздушную гимнастку и планирует работать на круизных лайнерах.

Мишель Андраде, к слову, незадолго до съемок в "Орле и решке" рассталась со своим бойфрендом, тоже певцом, Никитой Ломакиным, с которым встречалась пять лет. Но, судя по всему, Мишель некогда "горевать". В новых "сториз" брюнетка показала, как примеряет летние наряды.

"Что это за кайфовый лук!", - восклицает она на кадрах.

Напомним, подопечная Потапа Мишель Андраде в белоснежном платье поделилась радостным известием: "Завораживающая ты".

Как сообщала Politeka, Растрепанная подопечная Потапа Мишель Андраде показала свое разочарование: "Я час ровняла...".

Также Politeka писала, Мишель Андраде удачно подчеркнула фигуру узким топом и необычными джинсами: "Обожаю эту девочку!".