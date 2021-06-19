Украинский продюсер Алексей Потапенко (Потап) вместе с Настей Каменских показал, как празднует премьеру
Как пишет Politeka.net, Потап и Настя Каменских обзавелись землей в элитном поселке под Киевом - Романково. Особняк на территории уже строили под заказ звездной пары. И вот Алексей в Инстаграм решил показать, как проводит время в шикарном доме, ведь повод есть - релиз клипа "Экзорцизм".
"Мы с зайкой встретились в конце очень тяжелого дня и будем отмечать выход моего клипа "Экзорцизм" и отмечать поездку на концерт ( говорит Настя - прим. ред.). У нас такой красивый закат, оуууу", - сказал в ролике Алексей и показал шикарный двор с бассейном.
Ани Лорак после отъезда Мурата засветилась со своим любимцем: "Такой мальчик красивый"
Каменских посветила ножками с экс-женой Позитива и нарвалась на критику: «Сколько можно косить под…»
Людей сносило с ног, а деревья вырывало с корнями: стихия накрыла Донецк вслед за Крымом, кадры
"Бурак, пожалуйста!": последние минуты жизни погибшей в Турции украинки снимали на видео
"Слава Украине!": звезда российского ТВ не смог сдержать слов из-за игры сборной
Отметим, что особняк Потапа и Насти Каменских в итальянском стиле выложен из необработанного кирпича. В доме панорамные окна. У входа выстроена красивая деревянная веранда открытого типа со светлыми перилами и серой мягкой мебелью для отдыха. На территории есть бассейн, беседка, очень много зелени.
Сообщалось, что известный рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) ошеломил видом с разбитым лицом.
У себя в Инстаграм артист решил напомнить про премьеру своего нового клипа. Музыкант поделился несколькими кадрами с видео-работы. На одном из них он предстал с разбитым окровавленным лицом в смирительной рубашке.
Напомним, Потап при Осадчей решил повоспитывать своего сына от Горовой
А еще Politeka писала, что Потап накануне премьеры клипа ошеломил видом с разбитым лицом
Также Politeka сообщала, что Потап хвастанул роскошным подарком с бриллиантами на 40-летие