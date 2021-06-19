Украинский продюсер Алексей Потапенко (Потап) вместе с Настей Каменских показал, как празднует премьеру

Как пишет Politeka.net, Потап и Настя Каменских обзавелись землей в элитном поселке под Киевом - Романково. Особняк на территории уже строили под заказ звездной пары. И вот Алексей в Инстаграм решил показать, как проводит время в шикарном доме, ведь повод есть - релиз клипа "Экзорцизм".

"Мы с зайкой встретились в конце очень тяжелого дня и будем отмечать выход моего клипа "Экзорцизм" и отмечать поездку на концерт ( говорит Настя - прим. ред.). У нас такой красивый закат, оуууу", - сказал в ролике Алексей и показал шикарный двор с бассейном.

Отметим, что особняк Потапа и Насти Каменских в итальянском стиле выложен из необработанного кирпича. В доме панорамные окна. У входа выстроена красивая деревянная веранда открытого типа со светлыми перилами и серой мягкой мебелью для отдыха. На территории есть бассейн, беседка, очень много зелени.

Сообщалось, что известный рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) ошеломил видом с разбитым лицом.

У себя в Инстаграм артист решил напомнить про премьеру своего нового клипа. Музыкант поделился несколькими кадрами с видео-работы. На одном из них он предстал с разбитым окровавленным лицом в смирительной рубашке.

Напомним, Потап при Осадчей решил повоспитывать своего сына от Горовой

А еще Politeka писала, что Потап накануне премьеры клипа ошеломил видом с разбитым лицом

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