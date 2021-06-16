Известный рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) ошеломил видом с разбитым лицом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист решил напомнить про премьеру своего нового клипа. Музыкант поделился несколькими кадрами с видео-работы. На одном из них он предстал с разбитым окровавленным лицом в смирительной рубашке.

«Завтра... #птп», - коротко подписал анонс Потап.

В комментариях ему оставили массу приятных отзывов.

«Ждем с нетерпением завтра. Уверен, что там шедевр, сделанный талантливым человеком как Вы!», «Во сколько мне просыпаться ради клипа?», «А еще будете на какую-то песню из нового альбома снимать клип?», - пишут поклонники.

Отметим, что ранее Потап уже презентовал анонс своего нового клипа. Он рассказал, что песня «Экзорцизм» самая сильная в его альбоме. Рэпер признался, что эта песня основана на его собственной истории.

«Любовь очищает и исцеляет тебя – вот почему это экзорцизм, baby!», - прокомментировал новинку артист.

Ранее мы писали, что Потап в интервью Кате Осадчей признался, что относится к своей подопечной Наде Дорофеевой как к маленькому ребенку, которого выпускает в свободное плавание.

Напомним, что Потап бросился спасать планету, Каменских поделилась своей гордостью : «У Леши есть особый дар…».

Как сообщала Politeka, Потап хвастанул роскошным подарком с бриллиантами на 40-летие: "Больным деткам по крупицам собирают, а кто-то...".

Также Politeka писала, что Потап похвастался, как пирует в самолете со своими артистами: «Подняли цены, поменяли райдер…».