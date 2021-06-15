Відомий репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) показав, як літає на концерти зі своєю групою Mozgi

Як передає Politeka.net, після розпаду гурту Потап і Настя музикант і продюсер всерйоз зайнявся чоловічим колективом Mozgi, який дуже швидко став популярним в Україні та за її межами. Mozgi славляться своїми дуже енергійними виступами і дикою енергетикою.

У себе в Instagram Потап показав, як вони з групою летять на черговий виступ. Артисти сиділи в салоні приватного літака і випивали. На столі виднілися різні закуски.

«Підняли ціни, поміняли райдер, а концертів стало ще більше, все одно ми найкраща група на весілля, ювілеї, фестивалі, корпоративи, тому що у нас у групи @mozgiband свято 24/7, 360!!!",- підписав фото артист.

У коментарях йому залишили багато позитивних відгуків.

"Молодці! Група святкова завжди)», «краща група, у якої є кращі танцюристи», «Потап схуд», «Кайф», «веселенька група», «літо без Мізки - не літо!)", "Закуска-градус краде", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Потап постав з закривавленим обличчям і сорочці з мішковини. У такому образі співак з'явився в новому кліпі на пісню "Екзорцизм". За словами Потапа, пісня заснована на його власній історії кохання.

Нагадаємо, що Потап застав екс-дружину Позитива і Настю Каменських зненацька: "Нехило бухає...".

Також Politeka писала, що Потап при синові розговорився про "дуже цікаві" стосунки з Дорофєєвою:"Надя - ракета".

А ще Politeka повідомляла, що Потап кинувся рятувати планету, Каменських поділилася своєю гордістю: "У Льоші є особливий дар...".