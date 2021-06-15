Известный рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) показал, как летает на концерты со своей группой Mozgi

Как передает Politeka.net, после распада группы Потап и Настя музыкант и продюсер всерьез занялся мужским коллективом Mozgi, который очень быстро стал популярным в Украине и за ее пределами. Mozgi славятся своими очень энергичными выступлениями и дикой энергетикой.

У себя в Инстаграм Потап показал, как они с группой летят на очередное выступление. Артисты сидели в салоне частного самолета и выпивали. На столе виднелись различные закуски.

«Подняли цены, поменяли райдер, а концертов стало ещё больше, все равно мы лучшая группа на свадьбы, юбилеи, фестивали, корпоративы, потому что у Нас у группы @mozgiband праздник 24/7, 360!!!», - подписал фото артист.

В комментариях ему оставили много положительных отзывов.

«Молодцы! Группа праздничная всегда)», «Лучшая группа, у которой есть лучшие танцоры», «Потап похудел», «Кайф», «Веселенькая группа», «Лето без Мозги - не лето!)», «Закуска - градус крадет», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Потап предстал с окровавленным лицом и рубашке из мешковины. В таком образе певец появился в новом клипе на песню "Экзорцизм". По словам Потапа, песня основана на его собственной истории любви.

Напомним, что Потап застал экс-жену Позитива и Настю Каменских врасплох: "Нехило бухает...".

Также Politeka писала, что Потап при сыне разговорился об "очень интересных" отношениях с Дорофеевой: "Надя - ракета".

А еще Politeka сообщала, что Потап бросился спасать планету, Каменских поделилась своей гордостью : «У Леши есть особый дар…».