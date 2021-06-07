Популярна українська співачка Настя Каменських у компанії подруги влаштували алкогольну вечірку

34-річна зірка і її 40-річний чоловік, продюсер Потап є чи не найміцнішою парою в українському шоубізі, за відносинами яких стежать сотні тисяч шанувальників. Настя із задоволенням виставляє своє особисте життя напоказ і ділиться з фанатами найпотаємнішим. Так, цього разу Потап застукав Каменських у компанії дизайнера, колишньої дружини позитиву з "Время и Стекло" Ганною Андрійчук-Завгородньою за застіллям, передає Politeka.net.

"Ти людина високих принципів і звичайно ж ставишся до свого тіла з повагою і дієта для тебе має чимале значення. Ну поясни мені, будь ласка, що це за така дієта? І хто це поруч стобій весь час", - присоромив Потап свою кохану дружину жартома.

Також Потап показав частування Насті та її подруги Анни. На столі у милих дівчат повний графин для горілки і українська закуска-сет з сала.

"Ця дівчинка так нехило бухає...",- сказала Каменських жартуючи про свою подругу.

Як відомо, парочка ще не обзавелася дітьми, але в мережі Каменських періодично приписують вагітність. Так було і нещодавно, під час її подорожі до Мексики, куди вона вирушила без чоловіка. Співачка спростувала чутки і порадила фанатам "чекати рік-два-три" до цієї радісної події, скільки точно вона не знає.

Нагадавши, Настя Каменських, задерши халатик у ванній, погладила себе на камеру:"тіло буде чарівним".

Як повідомляла Politeka, перехворіла коронавірусом Каменських розповіла про наслідки:"просто кошмар".

Також Politeka писала, що ведучий "Голосу країни" засвітив вусики Каменських, такої дружину Потапа ще не бачили: "розкішна!".