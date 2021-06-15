Телеведуча Катя Осадча взяла невелике інтерв'ю в українського репера і продюсера Потапа (Олексія Потапенка), в якому останній розповів про свою підопічну

Після розпаду групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва зайнялася сольною кар'єрою, передає Politeka.net. Днями співачка давала свій перший концерт, на який прийшла маса зірок.

Зокрема, на виступ артистки прийшов її Потап з сином, Андрієм, у якого телеведуча Катя Осадча взяла невелике інтерв'ю для передачі "Світське життя".

Артист зізнався, що у них з Надею Дорофєєвою "дуже цікаві" відносини, хіба що між ними немає с**са.

"Як маленьку дитину на випускний, я випускаю зараз Надю на сцену", - додав репер.

Осадча зазначила - деякі вважали, що майданчик, на якому Дорофєєва давала концерт, дуже великий для такої невеликої сольної кар'єри.

"Ну, звичайно! Це ж Дорофєєва! Там повинно бути багато людей. Вона крута! І потім буде Палац Спорту, а потім Олімпійський - тільки такі плани, тільки вперед. Надя - ракета, яка летить і ми її підтримуємо", - підкреслив співак.

Зараз за переглядами роботи Наді Дорофєєвої, викладені на Ютуб, набирають більше переглядів, ніж відео Потапа. Однак останній не засмучується, і зазначив, що вже давно ні з ким не змагається.

"Зараз я зрозумів, що коли ти віддаєш артистам, коли ти робиш їх зірками, вони це дуже відчувають і відкриваються більше і ти стаєш крутіше в цей момент. Тобі неважко дати їм бути першим у всьому", - повідомив артист.

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