Олексій Потапенко, який нещодавно відзначив 40-річчя, розповів, що йому подарували на день народження

Як повідомляє Politeka.net, відомий український репер і продюсер Олексій Потапенко (Потап), який нещодавно відзначив свій 40-річний ювілей, в інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське життя"розповів, що йому подарували на свято. За словами артиста, деякі подарунки він би сам собі не купив, але не тому що не може дозволити, а тому що він не марнотрат.

Виявилося, у свій день народження Олексій отримав у подарунок дві пари діамантових сережок. Його дружина Настя Каменських піднесла йому сережки з білими діамантами, а хтось із друзів подарував ще одну пару з чорними діамантами. "Ось ці сережки з чорними діамантами, стоять як автомобіль. Ніколи я б сам собі такі не купив, тому що це дуже дорого навіть для мене", - зазначив Потап і додав, що він не любить витрачати гроші.

Треба сказати, що такі дорогі подарунки у Потапа українці сприйняли дуже неоднозначно. У коментарях до відео розгорілася бурхлива дискусія на цю тему: "Потап вже одягається як Кіркоров, такий собі модний папуга!", "Обвислий мужик, на якого на вулиці пальцем показували б в такому прикиді. Ми раді, що у тебе все є, але кричати про це не обов'язково", "Щось Потап став з гнильцем, неприємний", "Раніше обожнювала Потапа, але за пів року щось став не цікавий", "Навіщо ті сережки? Ще й дві пари! На благодійність хворим дітям по крихтах збирають, а хтось не знає, де ці гроші дівати".

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