Украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) показал, как оторвался на известном музыкальном фестивале

Потап вместе со своей группой "MOZGI" выступил на фестивале Atlas Weekend, передает Politeka.net. Соответствующим фото артист поделился в своем Инстаграм.

К коллективу неожиданно присоединилась певица Надя Дорофеева, которая в итоге эффектно разбавила мужскую компанию.

"Взяли Бабу В Мужской клуб! На один раз! Но зато какой! Спасибо @atlasweekend спасибо Киев!! Это @mozgiband we Done! It was Powerful!!! #mozgi @nadyadorofeeva", - написал Потап в посте, на фото можно заметить и Позитива.

Публикация собрала более 16 тысяч лайков и много комментариев.

"❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Ребята, ну что за изображение на футболках, ай яй яй)))", "Какая к чёрту баба?", "А почему поцелуй был без Нади? 😂", "Люблю всех вас, ребята. Эмоции этих двух дней (которые, к сожалению, я испытал через свой мобильный) забудутся нескоро", "Зажгли вчера", "Ребята, вы просто крутые!!! И 5 и 6 была вместе с вами, и это непередаваемые эмоции! Вы большие молодцы! 👏", "Вы сегодня разорвали Киев 🔥 ваша энергия просто зажгла каждого 🔥 начинаю выставлять свои крейзи сторис с вашего выступления 🔥", - написали пользователи сети.

Отметим, Потап с Позитивом "потроллили" MELOVIN, который на Atlas Weekend поцеловал парня и признался в своей бисексуальности. Потап и Позитив тоже поцеловались в губы.

