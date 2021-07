Український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) показав, як відірвався на відомому музичному фестивалі

Потап разом зі своєю групою "MOZGI" виступив на фестивалі Atlas Weekend, передає Politeka.net. Відповідним фото артист поділився у своєму Instagram.

До колективу несподівано приєдналася співачка Надя Дорофєєва, яка в підсумку ефектно розбавила чоловічу компанію.

"Взяли Бабу в чоловічий клуб! На один раз! Але зате який! Дякую @atlasweekend дякую Київ!! Це @mozgiband we Done! It was Powerful!!! #mozgi @nadyadorofeeva", - написав Потап у пості, на фото можна помітити і Позитива.

Публікація зібрала понад 16 тисяч лайків і багато коментарів.

"❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Хлопці, ну що за зображення на футболках, ай яй яй)))", "Яка до біса баба?", "А чому поцілунок був без Наді? 😂 ", "Люблю всіх вас, хлопці. Емоції цих двох днів (які, на жаль, я відчув через свій мобільний) забудуться нескоро", "запалили вчора", " Хлопці, ви просто круті!!! І 5 і 6 була разом з вами, і це непередавані емоції! Ви великі молодці! 👏 ", "Ви сьогодні розірвали Київ 🔥 ваша енергія просто запалила кожного 🔥 починаю виставляти свої Крейзі сторіс з вашого виступу🔥", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Потап з Позитивом "потроллили" MELOVIN, який на Atlas Weekend поцілував хлопця і зізнався у своїй бісексуальності. Потап і Позитив теж поцілувалися в губи.

