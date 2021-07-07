Известный украинский продюсер и рэпер Потап отличился неожиданной выходкой с Позитивом после каминг-аута певца MELOVIN

В последние дни украинцы бурно обсуждают поступок 24-летнего Константина Бочарова, выступающего под сценическим именем MELOVIN, который во время фестиваля Atlas Weekend поцеловал на сцене парня и признался в своей бисексуальности.

Обратили внимание на поступок своего коллеги и звезды украинского шоу-бизнеса. Так, Потап и экс-солист группы «Время и Стекло» Позитив (Алексей Завгородний) устроили собственный перфоманс на том же фестивале. Как пишет Politeka.net, кадры их выходки появились в Инстаграм.

Так, после совместного выступления Потап предложил Позитиву поцеловаться, как настоящие «пацаны».

«Ну что мы, не пацаны, что ли? Да попробуем, елы-палы», - произносит Потап на видео.

После этого они с Позитивом быстро целуются в губы, а затем резко отворачиваются, изображая бурное отвращение. Артисты явно решили сделать это ради своеобразной шутки.

Позже муж Насти Каменских решил подкрепить свою позицию, пропев в песне: «Нас натуралов осталось так мало, что скоро мы выйдем на парад натуралов», чтобы никто точно не усомнился в его ориентации.

Напомним, Потап получил по лицу на Atlas Weekend, кадры инцидента.

Как сообщала Politeka, Злата Огневич высказала, что думает о страстном поцелуе Melovina на Atlas Weekend.

Также Politeka писала, что любимец Данилко Melovin совершил громкий каминг-аут и тут же столкнулся с цензурой.