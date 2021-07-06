Популярный украинский певец MELOVIN, которого многие помнят, как фаворита Андрея Данилко на Нацотборе на Евровидение, всколыхнул публику своим поступком

Константин Бочаров (настоящее имя артиста) на сцене Atlas Weekend 5 июля поцеловал девушку и парня, с которыми выступал, а затем окутал себя флагом ЛГБТ+. Теперь у себя в Инстаграм он написал, что телеканал M1, который транслирует мероприятие, вырезал этот фрагмент, а также видео не заливают на YouTube, передает Politeka.net.

«И все потому, что я показал свою сущность. Для меня не имеет значения цвет, вера или пол, ведь любить нужно человека, тело, душу... И в это же время такая любовь не признается кем блокируется и просто не выпускается в эфир. Неужели борьба за свои права и свободы должна иметь цензуру? Если нет, то я безусловно поддерживаю вас. А если так, то я не уверен, что хочу существовать в таком будущем Украины», - высказался артист.

Отметим, многие его поддержали.

«Мел ❤ Я тебя поддерживаю! Свобода быть СОБОЙ - сама большая ценность!!!! Люблю за смелость!» - написала певица и новая «Холостячка Злата Огневич.

Поклонники пишут, что гордятся поступком артиста.

«Горжусь тобой», «Это очень смело, ты пример того что не нужно бояться кому-то что-то сказать, показать, просто делай то что нравится и не слушай абсолютно никого, жизнь одна, помни об этом, что очень важно, горжусь тобой», «страна должна гордиться людьми, которые не боятся быть самими собой, а не прятаться!! love is love. Эра закончена и начата новая!! Гордимся», - пишут в комментариях.

Напомним, любимец Данилко Melovin показал, как надо зажигать на сцене, предупредив о важном событии: "Начнем новую..."

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