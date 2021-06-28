Известный украинский певец MELOVIN, фаворит Андрея Данилко на отборе к Евровидению, показал, как провел выпускной

Как пишет Politeka.net, Константин Бочаров (настоящее имя певца) стал довольно успешным в Украине артистом. Молодой человек даже участвовал на национальном отборе на Евровидение, где его поддерживал Андрей Данилко. Красавчик активно ведет социальные сети, радуя фанатов творчеством.

На видео Константин зажигательно танцевал и пел, радуя толпу на вечеринке.

"Танец с дьяволом", - написал Константин.

Фанаты посмотрели более 16 тысяч раз ролик и написали комментарии:

"Я бы сейчас согласилась на еще 11 лет в школе ради такого выпускного)) Ты потрясающий", "Девчонки хоть представляют, как им сейчас повезло??? Ааааа-аааа хочу уже на концерт!!! А ты всё дразнишься!", "Не останавливайся, не останавливайся! Вечно можно смотреть на огонь, воду и как ты танцуешь", "Вот это выпускниц штырит".

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