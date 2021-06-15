Известный украинский певец MELOVIN, которого многие помнят, как фаворита Андрея Данилко на Евровидении, рассказал об июльских планах

Как пишет Politeka.net, Константин Бочаров, которого все знают под псевдонимом MELOVIN, активно строит карьеру певца в Украине. Красавчик даже учавствовал на нацотборе Евровидения, а сейчас артиста пригласили на "Atlas Weekend 2021", который пройдет в июле, о чем рассказал звезда в Инстаграм.

"Оуууу еееее

5 и 6 /07 встречаемся с Вами! 2 дня подряд будем взрывать!

Будет очень жарко!

Готовьте огнетушители!

Вход свободный!", - написал Константин.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Может, новую песню для полного испепеления?!!", "Вау!!! Два дня нереального разрыва", "Будем творить беспредел, да? Мы готовы, босс!", "Я так понимаю, нужно будет брать огромное количество воды, ибо чувствую, что будет очень жарко", "Желаю взорвать сцену музыкой, энергией и эмоциями".

Сообщалось, что Украинская певица Тина Кароль активно готовится к концертам, запланированным на лето.

певица примет участие в фестивале Atlas Weekend 2021 5 и 6 июля, подготовка к которому уже идет полным ходом. У себя в сети Кароль решила поделиться отрывками с репетиции. Одним из хореографов, которые готовят артистке номер, стал партнер Юлии Саниной по «Танцям з зірками» Дмитрий Жук.

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