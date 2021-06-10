Популярный украинский певец MELOVIN, который был любимчиком Андрея Данилко на Нацотборе на Евровидение, заинтриговал поклонников

Как передает Politeka.net, 24-летний Константин Бочаров поделился у себя в Инстаграм селфи, на котором предстал в своей любимой красной шапке и очках оригинального дизайна. Он серьезно смотрел в кадр, создавая впечатление озабоченного делами человека. Особое внимание привлек стильный маникюр артиста. Его ногти были покрыты черным лаком.

«Мое лицо, когда осознаю количество проектов и невероятных моментов, которые вы будете проживать со мной совсем скоро. #melovinators завидую Вам», - заинтриговал своих поклонников артист.

В комментариях ему оставили массу слов поддержки и комплиментов.

«Сколько ты эмоций уже подарил и продолжаешь дарить. «Захоплююся» тобой невероятно. Что я тебе могу пожелать, так это поддержки Вселенной», «Заинтриговал», «это лето, как и ожидалось, будет очень горячим», «Mr. Melovin, я в предвкушении», «чертовски прекрасен mr.melovin!!! Впрочем, как всегда!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что MELOVIN после эксперимента с красными волосами показал сбритый затылок. Также исполнитель похвастался модным в 2021 году черным маникюром и странными знаками на ногтях. Как известно, Бочаров с самого начала своей карьеры предпочитал эпатировать публику яркими образами. Его фишкой были глаза разного цвета.

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