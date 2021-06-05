Популярний український співак Melovin здивував своїх шанувальників новими зміни в зовнішності

Костянтин Бочаров( справжнє ім'я співака), кандидатуру якого для виступу від України на «Євробаченні» свого часу активно підтримував Андрій Данилко, поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

У ньому Melovin вирішив показати радикальні зміни у своїй зовнішності. Не так давно він публікував кадри, на яких йому набивають нове татуювання на шиї. Однак, як виявилася, вона була не єдиною.

На новому фото шанувальники змогли розглянути те саме тату на шиї ближче. Однак, ще більше увагу привернула ще одна татуювання, яку співак зробив собі прямо на скроні. Тепер там написано слово "mind" (розум – англ.). Крім того, Melovin гладко виголив віскі і зухвало вищипав одну брову.

На фото у нього на голові красується стильна червона шапка. При цьому, судячи з оголених плечей і грудей, іншого одягу на співаку немає.

Фанати артиста не змогли пройти повз цього образу.

"Тільки не обличчя далі будь ласка не чіпай тільки обличчя" « " чекали фотографію одного тату, отримали два. Вмієш дивувати", "Немає слів одні емоції" « "Офігеть, нежданчик», «мати моя», «о боже, що я бачу», "сьогодні день суцільних сюрпризів", - пишуть люди.

Нагадавши, фаворит Данилко MELOVIN зважився на сміливий експеримент із зовнішністю: «голений потилицю і...» .

Як повідомляла Politeka, улюбленець Данилко MELOVIN поскаржився на невдалий відпочинок: "і сам же хотів, рвався...".

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