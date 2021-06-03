Популярный украинский певец MELOVIN, которого многие помнят, как фаворита Андрея Данилко на Евровидении, показал новую прическу

Молодой человек после эксперимента с красными волосами показал сбитый налысо затылок. Певец активно ведет социальную сеть Инстаграм и часто публикует различные кадры, этот раз не был исключением. В разделе сториз украинский исполнитель показал руку с черным маникюром и странными нарисоваными знаками.

В следующей сториз молодой человек решил показать в забавной форме, как он изменил прическу. Сначала артист смотрит в камеру, а потом поворачивается и демонстритует совсем бритый затылок и пышная черная шевелюра сверху.

Стоит напомнить, что недавно звездный красавчик выложил в своем микроблоге забавное видео, в котором его можно увидеть в процессе создания татуировки на шее. Также снимки певца выложили на странице программы zirkovyi_shlyah, где предложили украинцам оценить рисунок.

В коротком видео видно, что во время создания татуировки над Костей копошилась мастер-девушка, которая сидела в маске и перчатках. Сам же артист при этом развлекался электронной сигаретой, выпуская густые клубы дыма. В ролике видно, что MELOVIN пришел к мастеру в темной футболке, к него розовые волосы, а на глазах модные темные очки, в процессе создания рисунка на шее он лежал.

Напомним, эпатажный любимчик Данилко MELOVIN заинтриговал загадочными кадрами посреди поля

Как сообщала Politeka, эпатажный фаворит Данилко MELOVIN взбудоражил позой на странной кровати

Также Politeka писала, что взъерошенный фаворит Данилко MЕLOVIN озадачил поплывшим видом со стаканом в руке