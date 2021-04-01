Популярний український співак MELOVIN, якого багато хто пам'ятає як фаворита Андрія Данилка на Євробаченні, несподівано опинився в гіпсі

Артист спантеличив шанувальників тривожними кадрами в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Костянтин Бочаров (справжнє ім'я співака) показав, як відпочиває перед телевізором. Судячи з обстановки, артист перебуває у лікарняній палаті. У кадрі видно тільки ногу співака, який лежить на ліжку. При цьому, на ній чітко видно гіпс.

MELOVIN не став ділитися подробицями про свою травму, проте додав на фото іронічний напис:

"Тепер розумію милих дам, які бажають блищати на каблах, не дивлячись на бруківку".

Судячи з усього, артист травмувався, проте поки не готовий розповідати фанатам, наскільки все серйозно.

Шанувальники співака тут же почали співчувати своєму кумиру.

"Мел, ти що ти як ти куди...Поправляйся", "Нам чекати від Меловіна екстравагантний образ на милицях?", "Ех, Мел. Що з ногою? Підвернув або...У будь-якому випадку все заживе. Але, бережи себе...", "Як розумію, наша зірка впала", "якщо це жарт до 1 квітня, ми когось приб'ємо", "як ти вже примудрився..?", "а от не треба ходити на підборах якщо ви не Гага, це всім відомо...", "Якщо це жарт, то не смішно. Ми ж переживаємо", - пишуть люди.

Нагадаємо, епатажний улюбленець Данилко MELOVIN заінтригував загадковими кадрами посеред поля: "Ангел і демон в одному образі".

Як повідомляла Politeka, епатажний фаворит Данилко MELOVIN розбурхав позою на дивному ліжку: "настільки гарячий, що...".

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