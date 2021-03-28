Украинский певец MELOVIN, который запомнился многим как фаворит Андрея Данилко на Евровидении, заинтриговал новым ярким фото со съемок

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу артиста в соцсети.

Так, в аккаунте MELOVIN появился кадр, сделанный во время съемок нового клипа музыканта.

На новом фото артист позирует в поле и загадочно смотрит в сторону. При этом на нем очень яркий и контрастный наряд - красный костюм, одетый на обнаженное тело, а также кожаные перчатки: черная и красная.

Новую фотографию артист лаконично сопроводил хэштегом #ікровкипить - это название его новой песни. Судя по подписи, поклонники смогут оценить новый клип уже совсем скоро, 2 апреля.

В комментариях артиста засыпали комплиментами и признались, что уже не дождутся нового клипа.

"Ангел и демон в одном облике", "Бэкстейдж интересный, но хотелось бы тебя увидеть, хоть в сторис покажись", "Составляем клип по кусочкам?", "Ты, конечно, не окно, но я бы за тебя вышла", "Знаю, что не в тему, но все же, у тебя такой таинственный взгляд. Раскроешь хотя бы одну свою тайну?", "Ты в очень крутой форме", "Вау", "Мы соскучились", - пишут в комментариях.

Напомним, эпатажный фаворит Данило MELOVIN взбудоражил позой на странной кровати: "настолько горячий, что...".

Как сообщала Politeka, взъерошенный фаворит Данилко MELOVIN озадачил поплывшим видом со стаканом в руке.

Также Politeka писала, что фаворит Данилко MELOVIN распахнул халат и поразил дьявольской внешностью