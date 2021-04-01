Популярный украинский певец MELOVIN, которого многие помнят как фаворита Андрея Данилко на Евровидении, неожиданно оказался в гипсе

Артист озадачил поклонников тревожными кадрами в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Константин Бочаров (настоящее имя певца) показал, как отдыхает перед телевизором. Судя по обстановке, артист находится в больничной палате. В кадре видна только нога певца, который лежит на кровати. При этом, на ней отчетливо виден гипс.

MELOVIN не стал делиться подробностями о своей травме, однако добавил на фото ироничную надпись:

«Теперь понимаю милых дам, жаждущих блистать на каблах, не смотря на брусчатку».

Судя по всему, артист травмировался, однако пока не готов рассказывать фанатам, насколько все серьезно.

Поклонники певца тут же принялись сочувствовать своему кумиру.

«Мэл, ты что ты как ты куда...Поправляйся», «Нам ждать от Меловина экстравагантный образ на костылях?», «Эх, Мэл. Что с ногой? Подвернул или...В любом случае все заживёт. Но, береги себя...», «Как понимаю, наша звезда упала», «Если это шутка к 1 апреля, мы кого-то прибьем», «Как ты уже умудрился..?», «а вот не надо ходить на каблуках если вы не Гага, це всем известно...», «Если это шутка, то не смешно. Мы же переживаем», - пишут люди.

Напомним, эпатажный любимчик Данилко MELOVIN заинтриговал загадочными кадрами посреди поля: "Ангел и демон в одном облике".

Как сообщала Politeka, эпатажный фаворит Данилко MELOVIN взбудоражил позой на странной кровати: «Настолько горяч, что…».

Также Politeka писала, что взъерошенный фаворит Данилко MЕLOVIN озадачил поплывшим видом со стаканом в руке: «Тебя кодировать надо».