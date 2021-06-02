Популярный украинский певец MELOVIN, которого многие помнят, как фаворита Андрея Данилко на Евровидении, пожаловался на свой отдых

Отправившись на отдых, молодой человек не скучал и старался провести его достаточно активно. Тем не менее, не все в отпуске певца было гладко. Поскольку он также активно ведет социальную сеть Инстаграм и часто публикует различные кадры, этот раз не был исключением.

Молодой человек решил показать в забавной форме, как он устал от плавания, на которое у него ушло больше сил, чем он предполагал. Разлегшись на мешках, уставший певец наглядно продемонстрировал степень своей усталости и недовольства.

«Лодки говорили они, лодки это кайф...и сам же хотел...рвался. Тяжело так, что ждал снова когда сойду на берег. 🤣🤦🏻‍♂️», - написал певец.

Фанаты выразили свое мнение: «Отдых о котором я мечтаю уже год 😂 Универ отпустиииии меня; Спят усталые игрушки, книжки спяяят... 🎶🎵🎶🎵 подпеваете?😉; Ребёнок,с днём защиты детей❤️; Как тебе первый день лета?; Спать в обнимку с подушками и одеялками это прям тема 😄✋🏻; Шо, укачало? 😮 или грести устал? 🙌; Так не хватает нам тебя, спящий красавец🖤; Мэл ты как всегда красавчик😍».

Также недавно звездный красавчик выложил в своем микроблоге забавное видео, в котором его можно увидеть в процессе создания татуировки на шее. Также снимки певца выложили на странице программы zirkovyi_shlyah, где предложили украинцам оценить рисунок.

В коротком видео видно, что во время создания татуировки над Костей копошилась мастер-девушка, которая сидела в маске и перчатках. Сам же артист при этом развлекался электронной сигаретой, выпуская густые клубы дыма. В ролике видно, что MELOVIN пришел к мастеру в темной футболке, к него розовые волосы, а на глазах модные темные очки, в процессе создания рисунка на шее он лежал.

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