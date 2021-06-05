Популярный украинский певец Melovin удивил своих поклонников новыми изменения во внешности

Константин Бочаров (настоящее имя певца), кандидатуру которого для выступления от Украины на «Евровидении» в свое время активно поддерживал Андрей Данилко, поделился новым постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

В нем Melovin решил показать радикальные изменения в своей внешности. Не так давно он публиковал кадры, на которых ему набивают новую татуировку на шее. Однако, как оказалась, она была не единственной.

На новом фото поклонники смогли рассмотреть то самое тату на шее поближе. Однако, еще больше внимание привлекла еще одна татуировка, которую певец сделал себе прямо на виске. Теперь там написано слово «mind» (разум – англ.). Кроме того, Melovin гладко выбрил виски и дерзко выщипал одну бровь.

На фото у него на голове красуется стильная красная шапка. При этом, судя по обнаженным плечам и груди, другой одежды на певце нет.

Фанаты артиста не смогли пройти мимо этого образа.

«Только не лицо дальше пожалуйста не трогай только лицо», «Ждали фотографию одного тату, получили два. Умеешь удивлять», «Нет слов одни эмоции», «Офигеть, нежданчик», «Мать моя», «О боже, что я вижу», «Сегодня день сплошных сюрпризов», - пишут люди.

Напомним, фаворит Данилко Melovin решился на смелый эксперимент с внешностью: «Бритый затылок и...» .

Как сообщала Politeka, любимец Данилко MELOVIN пожаловался на неудачный отдых: "И сам же хотел, рвался...".

Также Politeka писала, что любимец Данилко MELOVIN хвастнул новым тату в интересном месте: "Украинский Мерлин Мэнсон".