Популярный украинский певец MELOVIN, которого многие помнят, как фаворита Андрея Данилко на Евровидении, удивил новой татуировкой

Как сообщает Politeka.net, известный украинский певец Константин Бочаров более известный под творческим псевдонимом MELOVIN, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, недавно звездный красавчик выложил в своем микроблоге забавное видео, в котором его можно увидеть в процессе создания татуировки на шее. Также снимки певца выложили на странице программы zirkovyi_shlyah, где предложили украинцам оценить рисунок.

В коротком видео видно, что во время создания татуировки над Костей копошилась мастер-девушка, которая сидела в маске и перчатках. Сам же артист при этом развлекался электронной сигаретой, выпуская густые клубы дыма. В ролике видно, что MELOVIN пришел к мастеру в темной футболке, к него розовые волосы, а на глазах модные темные очки, в процессе создания рисунка на шее он лежал.

В подписи к публикации говорится: "Певец MELOVIN показал процесс создания тату. @melovin_official набил на шее минималистическое изображение и добавил: "Очень важно для меня тату, очень важный знак, длиной во всю жизнь". Друзья, а вам нравится? Делитесь в комментариях". Пользователи конечно же начали активно обсуждать видео артиста. "Нравится", "Очень нравится", "Очень красиво", "Это его тело и его жизнь. Пускай себе наколет что-нибудь еще", "Перебор с макияжем и волосы перекрашивает часто. Зачем?", "Украинский Мерлин Мэнсон", "Меловин, ты что в Мэнсона превращаешься? Такой хорошенький был, а теперь черт знает что", "Восторг!", - пишут в комментариях.

Напомним, эпатажный любимчик Данилко MELOVIN заинтриговал загадочными кадрами посреди поля: "Ангел и демон в одном облике".

Как сообщала Politeka, эпатажный фаворит Данилко MELOVIN взбудоражил позой на странной кровати: "Настолько горяч, что…".

Также Politeka писала, что взъерошенный фаворит Данилко MЕLOVIN озадачил поплывшим видом со стаканом в руке: "Тебя кодировать надо".