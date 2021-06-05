Співак MELOVIN, якого багато хто пам'ятає як фаворита Андрія Данилка на Євробаченні, здивував несподіваною заявою



Як передає Politeka.net, свій коментар артист дав в інтерв'ю Славі Дьоміну (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Під час спілкування, ведучий "Люкс FM" попросив Костянтина (справжнє ім'я співака) згадати найнепристойніший слух, який він чув про себе.

"Те, що я сплю з Андрієм Михайловичем Данилком", - заявив MELOVIN і після тривалої паузи розсміявся з інтерв'юером.



Також співак зізнався, що розповів про це мамі.

"Добре, що не з Винником", - передав її реакцію Костянтин.

Раніше ми повідомляли, що Melovin вирішив показати радикальні зміни у своїй зовнішності. Не так давно він публікував кадри, на яких йому набивають нове татуювання на шиї. Однак, як виявилася, вона була не єдиною.

Нагадаємо, фаворит Данилко MELOVIN зважився на сміливий експеримент із зовнішністю: «голений потилицю і...» .

Як повідомляла Politeka, улюбленець Данилко MELOVIN поскаржився на невдалий відпочинок: "і сам же хотів, рвався...".

Також Politeka писала, що улюбленець Данилко MELOVIN хвалився новим тату в цікавому місці: "Український Мерлін Менсон".