Популярний український співак MELOVIN, якого багато хто пам'ятає, як фаворита Андрія Данилка на Євробаченні, поскаржився на свій відпочинок

Відправившись на відпочинок, молода людина не нудьгував і намагався провести його досить активно. Тим не менш, не все у відпустці співака було гладко. Оскільки він також активно веде соціальну мережу Instagram і часто публікує різні кадри, цей раз не був винятком.

Молодий чоловік вирішив показати в кумедній формі, як він втомився від плавання, на яке у нього пішло більше сил, ніж він припускав. Розлігшись на мішках, втомлений співак наочно продемонстрував ступінь своєї втоми і невдоволення.

"Човни говорили вони, Човни це кайф...і сам же хотів...рватися. Важко так, що чекав знову коли зійду на берег. 🤣 🤦 🏻 ♂ ️ ",- написав співак.

Фанати висловили свою думку: "Відпочинок про який я мрію вже рік 😂 Універ отпустиииии мене; сплять втомлені іграшки, книжки спяяят... 🎶🎵🎶🎵 подпеваете?😉 ; Дитина, з днем захисту дітей❤️; як тобі перший день літа?; Спати в обнімку з подушками і ковдрами це прям тема😄 ✋ 🏻; шо, заколисало? 😮 або гребти втомився? 🙌 ; Так не вистачає нам тебе, сплячий красень🖤; Мел ти як завжди красень😍».

Також нещодавно зірковий красень виклав у своєму мікроблозі кумедне відео, в якому його можна побачити в процесі створення татуювання на шиї. Також знімки співака виклали на сторінці програми zirkovyi_shlyah, де запропонували українцям оцінити малюнок.

У короткому відео видно, що під час створення татуювання над кісток копошилася майстер-дівчина, яка сиділа в масці і рукавичках. Сам же артист при цьому розважався електронною сигаретою, випускаючи густі клуби диму. У ролику видно, що MELOVIN прийшов до майстра в темній футболці, до нього рожеве волосся, а на очах модні темні окуляри, в процесі створення малюнка на шиї він лежав.

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