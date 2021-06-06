Украинский певец Melovin рассказал о своей болезни

Как передает Politeka.net, об этом он сообщил во время интервью Славе Демину (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, последний раз паническая атака произошла с ним в торговом центре и была неожиданной.

"Она была слабенькая. Я знаю как с этим жить и бороться: нужно просто расслабиться. Потеют ладошки, тахикардия. Кидает в жар, потом кидает в холод. Тебе кажется, что ты умираешь или сходишь с ума. Это ужасное состояние", - поделился певец.

Константин (настоящее имя певца) отметил, что это психическое расстройство.

"Панические атаки возникают, когда человек слишком контролирует свою жизнь", - пояснил певец.

Ранее Melovin признался, что после песенного конкурса "Евровидение" он страдал от звездной болезни.

"Казалось, что весь мир крутится вокруг тебя... Проявлялось это даже в отношении к близким людям. Ты начинаешь себя как-то странно вести, высокомерно, цинично... В общем, очень некрасиво", - рассказывали Константин в одном из интервью.



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