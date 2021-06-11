Популярный украинский певец MELOVIN, которого многие помнят, как фаворита Андрея Данилко на Евровидении, удивил откровением об украинском шоубизе

Как сообщает Politeka.net, известный украинский певец Константин Бочаров более известный под творческим псевдонимом MELOVIN, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, недавно исповедь звездного красавчика выложили на странице программы zirkovyi_shlyah, артист выразил в программе "Кофе с перцем", украинцам предложили посмотреть его мнение о настоящем шоу-бизнесе.

Артист признался, что ему совсем не нравится шоубизовая тусовка. MELOVIN даже заявил, что чувствует себя чужим в ней.

В подписи к публикации говорится: "Мне не нравится шоубизовая тусовка. Я чувствую себя чужим в ней. Есть люди, которые лицемерят. Говорят, что твои песни классные, а за спиной поливают грязью". Пользователи конечно же начали активно обсуждать слова артиста. "Самый искренний человек 😍 ", " Він щирий, тому не переносить лицемірність зі сторони інших) ", " Самий відвертий артист України🔥😍❤️ ", "Mel красавчик👏всегда говорит то что думает, не любит лицемерие и поэтому держится в стороне ", - пишут в комментариях.

Напомним, эпатажный любимчик Данилко MELOVIN заинтриговал загадочными кадрами посреди поля: "Ангел и демон в одном облике".

Как сообщала Politeka, эпатажный фаворит Данилко MELOVIN взбудоражил позой на странной кровати: "Настолько горяч, что…".

Также Politeka писала, что взъерошенный фаворит Данилко MЕLOVIN озадачил поплывшим видом со стаканом в руке: "Тебя кодировать надо".