Певец MELOVIN дал жару - публика в восторге

24-летний Константин Бочаров (настоящее имя артиста) является победителем 6-го сезона вокального шоу «Х-Фактор». Также представлял Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2018», заняв 17-е место. Причем, многие его помнят, как фаворита Андрея Данилко на Евровидении.

Костя продолжает заниматься творчеством, радуя многочисленную армию фанатов в Инстаграм успехами в карьере и личными кадрами.

В новом посте MELOVIN предстал в студии радиостанции "Наше радіо", где в прямом эфире сыграл акустическую версию одной из своих песен, передает Politeka.net. Бочаров привык эпатировать публику внешностью - чего только стоит его светлая линза на одном глазу. В этот раз артист вышел в свет в майке-сетке, темных узких джинсах и пиджаке. А дополнили необычный лук очки-звезды и обувь: ботинки на небольшой платформе и толстом квадратном каблуке.

"Кто слушал эфир? 🩸🔥", - спросил у поклонников любимец Данилко.

Пользователи кинулись комментировать:

"Очки… эти очки… не те ли это очки, которые я дарила? Они, действительно, очень похожи…"

"Людям без кондиционера не смотреть, слишком горячо🔥"

"От тебя невозможно оторвать взгляд❤️"

"Ждали эфир, слушали, наслаждались... спасибо"

"Как же мне нравятся эти каблуки они так тебе подходят, Мэл❤️"

"Сеточка-бомба 💣🔥😍"

"Слушала и смотрела эфир! Акустическая версия песни просто бомбезно ❤️🔥💣💥🩸🌪"

"Слушали🔥 Круто😍 Но мне не очень зашла гитара 😟"

Напомним, что фаворит Андрея Данилко выдал горькую правду об украинском шоубизе: "Есть люди, которые...".

Как сообщала Politeka, любимец Данилко MELOVIN с расстроенным видом и таблетками показал свое утро: "Не такое оно и доброе".

Также Politeka писала, что фаворит Данилко MELOVIN рассекретил общие планы с Тиной Кароль на июль: "Готовьте огнетушители".