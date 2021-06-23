Популярный украинский певец MELOVIN, которого многие помнят, как фаворита Андрея Данилко на Нацотборе на Евровидение, показал своих друзей

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал фото с празднования дня рождения своего друга. На снимке собралась огромная компания, которая едва помещалась в кадр. Сам MELOVIN выглядел довольно странно и сидел у ног друзей. Он был одет в черные широкие штаны и бордовую накидку. Его лицо прикрывали солнцезащитные очки, а на голове красовалась малиновая шапка.

«Дружище, пусть все мечты сбываются!», - подписал фото артист.

В комментариях поклонники певца оставили ему массу приятных слов.

«Какой у тебя интересный прикид», «Мэл, срочно нужно фото, где ты поближе. А то тебя такого стильного не могу рассмотреть. Твоему другу привет!», «Хорошо когда есть друзья», «С Днюшкой. Мечты должны сбываться, ведь мечтать так круто!», «Все люди как люди, а ты – суперзвезда», «Луки – кайф!», - пишут пользователи сети.

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