Відомий український співак MELOVIN, якого багато хто пам'ятає, як фаворита Андрія Данилка на Євробаченні, розповів про липневі плани

Як пише Politeka.net, Костянтин Бочаров, якого всі знають під псевдонімом MELOVIN, активно будує кар'єру співака в Україні. Красунчик навіть брав участь на нацвідборі Євробачення, а зараз артиста запросили на "Atlas Weekend 2021", який пройде в липні, про що розповів зірка в Instagram.

"Оуууу еееее

5 і 6 /07 зустрічаємося з Вами! 2 дні поспіль будемо підривати!

Буде дуже жарко!

Готуйте вогнегасники!

Вхід вільний!",- написав Костянтин.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Може, нову пісню для повного спопелення?!!", "Вау!!! Два дні нереального розриву", " будемо творити свавілля, так? Ми готові, Бос!", "Я так розумію, потрібно буде брати величезну кількість води, бо відчуваю, що буде дуже жарко", "бажаю підірвати сцену музикою, енергією та емоціями".

Повідомлялося, що українська співачка Тіна Кароль активно готується до концертів, запланованих на літо.

співачка візьме участь у фестивалі Atlas Weekend 2021 5 та 6 липня. Підготовка до якого вже йде повним ходом. У себе в мережі Кароль вирішила поділитися уривками з репетиції. Одним з хореографів, які готують артистці номер, став партнер Юлії Саніної по «танцях з зірками» Дмитро Жук.

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