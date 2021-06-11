Популярний український співак MELOVIN, якого багато хто пам'ятає, як фаворита Андрія Данилка на Євробаченні, здивував новим татуюванням

Як повідомляє Politeka.net, відомий український співак Костянтин Бочаров більш відомий під творчим псевдонімом MELOVIN, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, нещодавно зірковий красень виклав у своєму мікроблозі кумедне відео, в якому його можна побачити в процесі створення татуювання на шиї. Також знімки співака виклали на сторінці програми zirkovyi_shlyah, де запропонували українцям оцінити малюнок.

У короткому відео видно, що під час створення татуювання над кісток копошилася майстер-дівчина, яка сиділа в масці і рукавичках. Сам же артист при цьому розважався електронною сигаретою, випускаючи густі клуби диму. У ролику видно, що MELOVIN прийшов до майстра в темній футболці, до нього рожеве волосся, а на очах модні темні окуляри, в процесі створення малюнка на шиї він лежав.

У підписі до публікації йдеться: "співак MELOVIN показав процес створення тату. @melovin_official набив на шиї мінімалістичне зображення і додав: "дуже важливо для мене тату, дуже важливий знак, довжиною у все життя". Друзі, а вам подобається? Діліться в коментарях". Користувачі звичайно ж почали активно обговорювати відео артиста. "Подобається", "дуже подобається", "дуже красиво", " це його тіло і його життя. Нехай собі наколе що-небудь ще", " перебір з макіяжем і волосся перефарбовує часто. Навіщо?", "Український Мерлін Менсон", " Меловін, ти що в Менсона перетворюєшся? Такий гарненький був, А тепер чорт знає що", " захват!",- пишуть в коментарях.

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